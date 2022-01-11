تزاوج أوميكرون ودالتا.. القصة الكاملة

قال عالم فيروسات من قبرص في نهاية الأسبوع الماضي إنه اكتشف نوعًا جديدًا من Covid-19 ، “Deltacron. والذي سيكون مزيجًا من متغيرات دلتا وأوميكرون. عند سؤالهم عن طفرة محتملة، أكد علماء فرنسيون أن هذا الاكتشاف “ممكن تمامًا”.

يبدو أن كل شيء هذه المرة قد بدأ من قبرص، حيث كان معدل الإصابة هو الأعلى في أوروبا منذ بداية العام.

وأعلن ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئي. أنه اكتشف اندماج الخيارين.

وقال العالم لقناة Sigma TV القبرصية الخاصة في نهاية الأسبوع الماضي: “هناك حاليًا عدوى مشتركة من Omicron و Delta. ووجدنا هذه السلالة التي هي مزيج من الاثنين. والتوقيع الجيني لأوميكرون وجينومات دلتا”.

وحسب المتحدث، تم تحديد 25 حالة، 11 منها جاءت من أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد الإصابة بـ Covid-19.

بعد تسلسل الفيروسات المكتشفة في الاختبارات الإيجابية المعنية، أي تم تشريح الجينوم بالكامل، تم إرسال العينات في 7 جانفي. إلى الهيكل الدولي GISAID.

وقال عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج المرموقة، على حسابه على تويتر أن Deltacron خلط بين مرضى مصابين بأوميكرون. وآخرون مصابون بدلتا، مما يشير إلى اندماج بين المتغيرين.

من جانبه، أكد البروفيسور كريستيان بريشوت، عالم الفيروسات ورئيس شبكة الفيروسات العالمية والمدير السابق لمعهد إنسيرم وباستر. في مقابلة مع قناة فرانس 24 “لقد تلقينا الخبر وشككنا في ذلك. إلا أن الفريق القبرصي أكد ذلك، ولا يوجد سبب للشك في جودة عملهم”.

مسألة الخطر الحقيقي لدلتاكرون

هناك أيضًا مسألة الخطر الحقيقي لدلتاكرون. إذا تم تأكيد ذلك من قبل العلماء. حيث لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء عن مدى العدوى وخطورتها. لا أحد يعرف أي شيء عنها في الوقت الحال، كما يقول البروفيسور بريتشوت.

هناك شيء واحد مؤكد، يختتم عالم الفيروسات الفرنسي: “طالما استمرت المتغيرات في الانتشار حول العالم على مستوى عالٍ. فسوف نظل تحت رحمة هذا النوع من الأحداث. قد لا يكون لـ Deltacron أي تأثير سلبي، هذا ما يجب أن نأمله”.