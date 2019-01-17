كشف السفير الهولندي، روبرت فان أومبدن، أهمية فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وهولندا، بهدف خلق حركية وتسهيل تنقل السواح.

وأكد فان أومبدن، أن الجزائر وجهة وقطب سياحي بإمتياز، تستهوي الكثير من السواح الهولنديين، وذلك لعدة إعتبارات.

وأرجع السفير الهولندي، سبب تزايد الإهتمام السياح الهولنديين على الجزائر، ذلك بما تملكه الأخيرة من قدرات وإمكانيات طبيعية وسياحية جذابة.

وقد إستقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادربن مسعود، ظهيرة اليوم بمقر الوزارة، السفير الهولندي روبرت فان أومبدن.

وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء إلى آفاق التعاون بين الجزائر وهولندا في ميدان السياحة والصناعة التقليدية، وبحث سبل تطويرها مستقبلا.