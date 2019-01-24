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تزايد الشكوك حول العلاقة بين “محرز” و”غوارديولا”!

الرياضة
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تزايد الشكوك حول العلاقة بين “محرز” و”غوارديولا”!
بقلم إسماعيل عشاش

عادت وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، داخل صفوف ناديه “مانشستر سيتي”، وتحوله لمجرد عنصر بديل لتصنع الحدث لدى الإعلام البريطاني.

وإعتبرت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن هناك “أمرا غريبا”، يرفض المُدرب “بيب غوارديولا” الإفصاح عنه، بخصوص صاحب القدم اليُسرى السحرية.

وألمحت لإمكانية وجود خلاف بين التقني الإسباني وإبن “سارسال”، وهو ما يُفسر تعرض هذا الأخير للإستبعاد خلال آخر جولات “البريميرليغ”.

وكانت ذات الصحيفة والمُقربة من “الستيزنس”، أكدت منذ أيام بأن عدم الإعتماد على الجناح الطائر لـ”أسباب فنية” غير مُقنع بالمرة.


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