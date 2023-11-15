تزفيت الطرقات بتركيبة مقاومة للإهتراءات الناتجة عن الحمولة الزائدة

أعلنت الجزائرية للطريق السيارة، عن الانطلاق في التجارب الأولى لوضع طبقة “تجريبية” لزفت الخرساني بالطرقات “بتركيبة جديدة” مقاومة للاهتراءات الناتجة عن الحمولة الزائدة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الخطوة تدخل في في اطار المساعي الحثيثة للجزائرية للطريق السيارة. لمواجهة ظاهرة اهتراء الطريق، نتيجة الضغط الكبير وغير القانوني، للحمولة الزائدة لشاحنات نقل البضائع.

كما أكد ذات المصدر أنه بدءا من هذا اليوم تشرع مصالح الصيانة للجزاىرية للطرق السيارة، جهة الوسط، موقع خميس الخشنة. في عملية تجريبية لوضع طبقة لزفت الخرساني “بتركيبة جديدة” مقاومة للحمولة الكبيرة. على مستوى منحدر بوزقزة بعد نفق بوزقزة بمقطع اولاد والي اتجاه الجزائر.