تزكية النائب بوطبيق فاتح رئيسا للجنة الخاصة بتنظيم ورئاسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي

اجتمعت، اليوم الأربعاء، بمديرند (جنوب إفريقيا) اللجنة الخاصة بتنظيم ورئاسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي. حيث تم تزكية النائب بوطبيق فاتح، ممثلا عن مجموعة شمال إفريقيا وعضوا في هذه اللجنة الخاصة. والتي قامت كذلك بتزكيته رئيسا لها.

كما يشار إلى أن هذه اللجنة قد اعتمدت ترشح “تشيف فورتين تشارامبيلا” لرئاسة البرلمان، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب. مطبقة بذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة وقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

في حين، اعتمدت اللجنة أيضا قائمة المترشحين للمناصب الأربعة للنيابة الرئيس. وقد أكدت ضرورة احترام طرق انتخاب أعضاء هيئة مكتب البرلمان الإفريقي. للإشارة، سيتم انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه في جلسة عامة هذا المساء.