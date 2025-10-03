تزكية حسين بن كلالة لمنصب أمين عقال طاسيلي ناجر

زكت قبائل آزجر بولاية إليزي، أمس الخميس، حسين بن كلالة، حفيد المجاهد الرمز ابراهيم اق ابكدة، لمنصب أمين عقال طاسيلي ناجر.

وفي كلمة ألقاها توجت مراسم التزكية، أكد حسين بن كلالة أنّ “الوطن أمانة في أعناق رجاله. وحمايته عهد لا يقبل التهاون ولا المساومة”.

وأضاف ذات المتحدث: “لقد كانت قبائل الطوارق عبر التاريخ صمّام أمان للصحراء، وحصناً منيعاً أمام كل التحديات. بوفائها للعهد، وإخلاصها للهوية، وولائها المطلق للجزائر دولةً وشعباً”.