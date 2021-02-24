تزكية صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة

زكى أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة.

وتمت عملية التزكية في جلسة علنية لانتخاب، ترأسها المجاهد، عبد الحميد ماحي باهي رئيس جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة.

وصوت 126 عضو مجلس الأمة بـ”نعم” لصالح صالح قوجيل، مع امتناع واحد، و0 “لا”.

وقد عبرت المجموعات البرلمانية سابقا، عن رغبتها في ترسيم صالح قوجيل رئيسا لمجلس الامة.

ولكن ترسيخا بقيم الديمقراطية وسياسية الرئيس الرامية الى تكريس الممارسة الديمقراطية، تم تحديد جلسة انتخاب

وأكد الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، أنها اختارت صالح قوجيل، كونه مجاهدا وكان ضابطا في جيش التحرير الوطني.

قبل ان يصبح مسؤولا بهياكل الحزب الواحد بعد الاستقلال، وعضوا في الحكومة ونائبا للمجلس الشعبي الوطني، فنائب رئيس مجلس الأمة.

وأكد بوحفص حوباد رئيس الكتلة البرلمانية لكتلة جبهة التحرير الوطني، أنها اختارت بالإجماع صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة.