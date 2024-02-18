تم بالجزائر العاصمة تزكية، صويلح مدني، أمينا عاما جديدا للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك خلال أشغال المؤتمر الرابع للفدرالية.

حيث تمت هذه التزكية، عقب انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية و المصادقة عليها من طرف المؤتمرين. التي قامت بدورها بتزكية المترشح الوحيد صويلح مدني, أمينا عاما جديدا للفدرالية.

جدير بالذكر أن مدني شغل منصب مسؤول التنظيم لهذه الفدرالية خلال العهدة النقابية السابقة. كما شغل أيضا منصب أمين عام الاتحاد الولائي لتيبازة

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