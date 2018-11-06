عاجل

تزكية عبد المجيد مناصرة رئيسا للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تزكية عبد المجيد مناصرة رئيسا للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين
بقلم نسرين محفوف

 زكّى أعضاء مجلس إدارة المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، أمس، الوزير الأسبق ورئيس حركة مجتمع السلم الأسبق، عبد المجيد مناصرة، كرئيس للمنتدى.

كما تم خلال المنتدى المنعقد بتركيا يومي 4و5 نوفمبر، تزكية الدكتور ناصر الصانع من الكويت نائب الرئيس.

بالإضافة لتعيين الدكتور جزولي جويني من أندونيسيا نائب الرئيس والأستاذ أمين علوش من الجزائر أمينا عاما للمنتدى.

للإشارة  فقد، تم تغيير إسم المنتدى إلى “المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين” في المؤتمر الثالث المنعقد بإسطنبول – تركيا يومي 5/4 نوفمبر 2018.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com