تزكية عبد المجيد مناصرة رئيسا للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين

زكّى أعضاء مجلس إدارة المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، أمس، الوزير الأسبق ورئيس حركة مجتمع السلم الأسبق، عبد المجيد مناصرة، كرئيس للمنتدى.

كما تم خلال المنتدى المنعقد بتركيا يومي 4و5 نوفمبر، تزكية الدكتور ناصر الصانع من الكويت نائب الرئيس.

بالإضافة لتعيين الدكتور جزولي جويني من أندونيسيا نائب الرئيس والأستاذ أمين علوش من الجزائر أمينا عاما للمنتدى.

للإشارة فقد، تم تغيير إسم المنتدى إلى “المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين” في المؤتمر الثالث المنعقد بإسطنبول – تركيا يومي 5/4 نوفمبر 2018.