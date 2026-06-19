تزكية عمار بن جامع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

زكى مجموعة السفراء الأفارقة، بنيويورك، وبالإجماع، السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، ليكون الرئيس المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).

واتخذ هذا القرار التاريخي، خلال اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين ترأسته الممثلة الدائمة لمالاوي بصفتها رئيسة المجموعة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتولى السفير بن جامع قيادة المجلس رسمياً اعتباراً من نهاية جويلية 2026 وحتى جويلية 2027. حيث سيتم انتخابه من طرف كافة الدول الأعضاء خلال الاجتماع المقرر يوم 23 جويلية 2026.