تزكية فاتح بوطبيق رئيسا لحزب جبهة المستقبل

تم اليوم الجمعة، تزكية فاتح بوطبيق رئيسا على رأس حزب جبهة المستقبل، خلال المؤتمر الوطني الثالث للحزب تحت شعار “نلتزم نستطيع”.

والدكتور فاتح بوطبيق، متحصل على ماجيستير في الحقوق تخصص ادارة ومالية، ودكتورا في الحقوق “بعنوان إدارة العملية الانتخابية في الجزائر الواقع والأفاق “.

كما أنه متحصل على شهادة في الإعلام من المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بسوريا (2004). وشهادة في التحكيم التجاري الدولي، وشهادة التحكيم الدولي بالوحدة العربية للتحكيم.

وبالنسبة للمسار المهني، عمل فاتح بوطبيق اطار بمؤسسة ميناء الجزائر، ومحامي لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة. وموثق معتمد لدى اختصاص محكمة حسين داي بالجزائر. ومحكم دولي معتمد وخبير فض المنازعات بالوحدة العربية للتحكيم، وعضو الاتحاد الدولي للتوثيق.

أما بالنسبة للنشاط السياسي، فكان فاتح بوطبيق عضو مكتب وطني ومؤسس لحزب جبهة المستقبل منذ سنة 2012. وعضو اللجنة السياسية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ممثل لجبهة المستقبل.

وكذا رئيس اللجنة السياسية الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. ومدير الحملة الوطنية لمحليات 2017 لحزب جبهة المستقبل.