تزكية فاتح بوطبيق رئيسا للجنة الترشيحات بالبرلمان الإفريقي

تم اليوم السبت تزكية عضو الوفد البرلماني الجزائري، فاتح بوطبيق رئيسا للجنة الترشيحات بالبرلمان الإفريقي.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني “إجتمع اليوم السبت 23 مارس 2024 بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا. أعضاء لجنة الترشيحات بالبرلمان الإفريقي ممثلين عن المجموعات الجيوسياسية الخمس، حيث تم تزكية عضو الوفد البرلماني المشترك. فيما بين الغرفتين الدكتور فاتح بوطبيق، عضو المجلس الشعبي الوطني عضو البرلمان الافريقي، رئيسا للجنة الترشيحات بالإجماع”.

يذكر أن هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان الافريقي ستعرف إجراء انتخابات لشغل مناصب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والرابع.

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