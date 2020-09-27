تم اليوم السبت تزكية فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة لحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”عقب إجتماع المؤتمر الإستثنائي للحزب.

وأعرب المؤتمرون في البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي أمس كامل إستعدادهم من أجل إنجاح الإستفتاء على الدستور.

واعتبروا أن الإستفتاء هو المحطة الفاصلة التي ستفتح آفاق نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.

وأكد البيان، أن “تاج” يتطلع إلى أن تكون مخرجات تعديل قانون الإنتخابات ترقى إلى مستوى تطلعات الطبقة السياسية وتستجيب للإنشغالات المطروحة.

ودعا المؤتمرون إلى ضرورة أخلقة العمل السياسي كوسيلة حضارية من شأنها أن تساهم في بناء الجزائر.

خاصة وأن الجزائر مقبلة على محطات سياسية حاسمة ومصيرية