تزكية فاطمة الزهراء زرواطي لعهدة جديدة على رأس حزب تجمع أمل الجزائر ” تاج “

تم تزكية اليوم السبت فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة لحزب تجمع أمل الجزائر تاج لعهدة ثانية.

وجاء تزكية فاطمة الزهراء زرواطي بالإجماع خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني لحزب تاج.

ونظم المؤتمر الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر تاج يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة.

وتعتبر فاطمة الزهراء زرواطي مهندسة دولة في البيئة ومن مواليد في 18 نوفمبر 1967 بعين الدفلى.

كما شغلت منصب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة من 25 ماي 2017 حتى 2 جانفي 2020.

وإنتخبت رئيسة لحزب تجمع أمل الجزائر تاج للعهدة الأولى في 27 سبتمبر 2020.