تزكية فريدة بن يحيى نائبا لرئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية

أفاد بيان لمجلس الدولة،اليوم السبت، انه تم تزكية الجزائر لعضوية نائب رئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية الذي تم تأسيسه يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح ذات البيان،انه تمت تزكية رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، نائبا لرئيس الاتحاد لمدة سنتين، وبذلك ستكون الدورة المقبلة للاتحاد برئاسة مجلس الدولة الجزائري طبقا للنظام الأساسي للاتحاد، يضيف ذات البيان.

وبذات المناسبة، القت نائب رئيس الاتحاد بن يحيى فريدة، كلمة دعت من خلالها إلى دعم هذه الهيئة بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف بين أبناء القارة الأفريقية.

وتابع ذات البيان، أنه بمناسبة تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، جرت يوم 17 ماي الجاري بالقاهرة، احتفائية كبرى تحت رعاية وإشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن تأسيس هذا الاتحاد.

فضلا عن الاحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري باكتمال 75 عاما على إنشائه، حيث استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة.

وذلك بمشاركة وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد محمود حسام الدين.

وقد مثل الجزائر في هذه الاحتفائية رئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحيى، ورئيس غرفة بمجلس الدولة موسى بوصوف.

كما اشار ذات البيان، إلى أن هذه الهيئة التي مقرها القاهرة، والتي عرفت انضمام 21 دولة، تهدف على الخصوص إلى التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحصانته ومثله وقيمه العليا وتشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري.

والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الإفريقية وتقديم الرأي والمشورة في مجال القضاء الإداري والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعنى بالقضاء الإداري.