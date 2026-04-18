تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، تزكية مسعود عمارنة، أمينا عاما للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لعهدة جديدة، خلال أشغال المؤتمر الأول للاتحادية.

وأشرف على أشغال المؤتمر، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت. بحضور وزير الاتصال، زهير بوعمامة. وعلي شكري، ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح تاقجوت أن قوة العمال الجزائريين تكمن في “الاتحاد والتضامن”.

مشيرا إلى أن طرح انشغالات العمال يتم عبر الحوار الذي يستمد روحه من “تاريخ الاتحاد ومبادئه السامية”.

وأكد بذات المناسبة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيبقى متمسكا بخطه الوطني ومدافعا عن المصلحة العليا للوطن.

مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للعمال في الفاتح ماي القادم. ستكون “محطة لتقييم حصيلة نقابات وفيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.

كما نوّه عمارنة بالرسالة السامية للجامعة الجزائرية، مشيدا بالحرص والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للجامعة وللبحث العلمي وكذا قراراته التاريخية لصالح هذا القطاع.

واعتبر عمارنة أن المؤتمر الوطني الأول للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يشكل “محطة مفصلية لترسيخ ممارسة نقابية مسؤولة”. مجددا التزامه بالعمل لخدمة الأسرة الجامعية.