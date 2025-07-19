تزكية منذر بودن أمينا عاما للأرندي

تم اليوم السبت، تزكية منذر بودن، بالإجماع، أمينا عاما جديدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلفاً لمصطفى ياحي.

وقد تم تزكية الأمين العام الجديد، في أشغال المؤتمر الـ7 للحزب الذي انعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

ويُعد بودن وهو دكتور في الصيدلة، من أبرز القيادات الشابة في صفوف “الأرندي”. حيث تدرّج في المسؤوليات داخل هيئات الحزب في المكتب الولائي بميلة أو على المستوى الوطني في وقت لاحق.

وفاز بودن بمقعد في الانتخابات التشريعية سنة 2021، ويتولى حاليا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.