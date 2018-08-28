تزورنا من بلاد الكفرة كل عام فتُعلّم بناتي الفجور والحرام !

أنا في ورطة وضائقة، وتعذر عليّ اتخاذ الموقف الحاسم الذي ينهي هذا الخزي والعار، لأن الأمر يتعلق بصلة الأرحام، فلم أستطع طرد ابنة أخي من بيتي، فهي سبب مشاكل أضحت مستعصية.
هذه الأخيرة مغتربة في بلاد الكفرة، تزورنا كل عام مرة، وفي كل مرة تسوء أخلاقها أكثر وأكثر، تنادي بالحرية وبمساواة الرجل مع المرأة، تنقل معها دائما السموم والأوهام، وتحاول أن تجرّ بناتي إلى الفجور والحرام.
ويبدو أنها نجحت في ذلك إلى حد كبير، والدليل أن أكبر بناتي قررت أن ترافقها لتكمل دراستها في الخارج، مع العلم أنني لست موافقا، لأنه لا يجوز من الناحية الشرعية سفر المرأة من دون محرم، لكن موقفي بالنسبة لهن متخلف ورجعي.
بالإضافة إلى ذلك، تصاحبهن إلى أماكن مجهولة حتى أوقات متأخرة، وعندما أرفض التصرف وأعترض، لا أجد من تسمعني من بناتي، حجتهن أن فصل الصيف للترفيه والتنزه والشارع لا يخلو من الناس ليلا ونهارا، وهنّ من بين هؤلاء الناس.
حتى زوجتي الحاجة صاحبة الشخصية القوية الصارمة، يبدو أنها هضمت الأمر جيدا واستحسنته، بل وانصهرت في بوتقة طيشهن، وصارت بين الحين والآخر ترافقهن من دون أخذ الإذن، وحجتها أنها أضحت عجوزا ولا تحتاج إلى استشارتي.
ما بنيته لأعوام أراه ينهار أمام عيني في ثوانٍ، والسبب ابنة أخي المجنونة، فهل أطردها وأرفض عودتها لأنه لا حلّ لديّ إلا التخلص من وجودها بيننا وعدم استقبالها مرة أخرى؟!.
التعليقات (14)
يا شيخ بلاد الكفرة بها آلاف المساجد وملايين المسلمين بها حقوق لا تهضم وان كانت ابنت اخيك كما قلت فتلك تربيتها هيا وليس بلاد الكفرة كما تقول كفى خزعبلات وتخلص من عقلية عربان نجد وربي بناتك كما تفرضه الأعراف واما من بلغت الرشد فلا تستطيع شيء وادعوا لهن بالخير
الله يهديك يا سي الحاج قاعد تشوف في بناتك متوجهات للهاوية او كما قلت حتى الحاجة استحسنت الاتجاه ومازال تسال عن صلة الرحم
اسمحلي انا براي انك تنظر ولم تاخذ قرار فانك نوعاما انت راض بالامر الواقع واظن انك تعرف ما مصير من يرضى بهذا في اهله.
هل تكلت معها وكررت واصريت وحتى هددتها . فان فعلت ولم تاخذ بالنصيحة فانت متاخر في منعها من المجيء عندكم
وان لم تفعل فاالاثم عليك
الله يصلح الامور
تفاعل مع. الدواء بالذوبان
ثم تحلل معهن
ثم. انقل اليهن عدوى. الالتزام
ثم. اتق الله معهن
ستختفي الجرثومة
احيانا نضع انفسنا. في مكان. نحتاج فيه. الى الشجاعة. واذا. بنا نجد مع. من. سنحتاج. الى جبن ونكران الجميل. الا مع هؤلاء
اذا وضعنا السم في العسل اصبح سما واذا وضعنا العسل في السم اصبح سم . ولذلك يجب. اعطاء العسل للمريض والسم. للمصاب. باقوى. الامراض شيوعا التكبر
هل أنت رجل أم ديوث فهَمنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نقول لصاحب المشكلة هل في مصلحة بناتك إستشارة ياذكي أطرد الشر فإن المثل المصري يقول (الباب ألي يجيك منو الريح سدو واستريح) والله الموفق.
إن لم تطردها سوف تطرد أنت من البيت عاجلا غير آجلا .
سوف ترى زوجتك وبناتك من هذه الشيطانة الأدمية الحرية الغربية التي تدعو إلى عدم الحياء والإستحياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا لم تستح فافعل ماشئت …………..الحديث ) ، وإذا فعلت زوجتك وبناتك مايشاؤون فعليك السلام وباطن الأرض خير لك من أعلاه أتمنى أن تفهم ماأردت أن أنصحك به .
من. احب الله.
عقل مجنون.
لن يقبلوك. سيطردوك ويرجموك.
خرطي،اصبحو هم مهذبين علينا،و بنات هنا التي تعلمهم الانحراف،فهده التي تحكي بذاتهامنحرفة
من المعروف ان الامر بيد الرجل . فالكل ملزم بطاعتك .ضع حد للامور قبل فوات الاوان .فلا استشارة في امور كهده .فانت الرجل في عين الدين والقانون والعرف .اطرد الشر من بيتك .ولتكن رجل بفطرتك .لا بالشكل. فالكل تحت امارتك حتى زوجتك واجب عليها طاعتك.فبناتك انت وليهن ،فالشرف ليس اسم .فلتكن مسؤول ولا تسمح بتلطيخ اسمك وشرفك.و كما يقول المثل الشعبي ” عيش نهار سردوك ولا عام جاجة” والله ولي التوفيق.