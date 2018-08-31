تزويد الجامع الأعظم بمحركات لتوليد الطاقة والتكييف

تتكفل شركة “كلارك إنيرجي” بتزويد جامع الجزائر المتواجد بالمحمدية بأربعة محركات تعمل بالغاز بسعة J320، من أجل إنارة والمكيفات.

وأفاد بيان للشركة الأمريكية، أن وحدات ” Jenbacher trigeneration ” توفر الكهرباء والتدفئة والتبريد، والطاقة المنخفضة للكربون.

ومن جهتها أعلنت اليوم الجمعة، شركة توزيع الطاقة الكهربائية GE “المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GE”.

“أن شركة Clarke Energy ، الشريك في توزيع المحركات التي تعمل بالغاز “Jenbacher” في المملكة المتحدة، قد تم إختيارهم، من قبل القائمين على المسجد الأعظم بالجزائر.

وهذا من أجل تزويده بأربعة محركات تعمل بالغاز ” Jenbacher J320 ” لتركيب الإنتاج الثلاثي للطاقة.

ومن شأنها تزويد المسجد بالكهرباء والحرارة والبرودة وانبعاثات منخفضة للكربون.

وسيكون المسجد ثالث أكبر مسجد في العالم العربي، بعد المساجد الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسوف يكون له مئذنة بارتفاع أكثر من 265 متر، مما يجعله الأكبر في العالم.

وقعت كلارك للطاقة اتفاقية مع شركة المقاولات التركية “AE Arma-Elektropanç” لتوريد أربعة محركات تعمل بالغاز لهذا المشروع.

خلال فصل الصيف الحارة في الجزائر ، سيتم تحويل الحرارة إلى مياه مبردة بواسطة ثلاثة مبردات امتصاص.

ثم يتم استخدام الماء البارد في بناء أنظمة تكييف الهواء، أما في فصل الشتاء، فإن نظام حرارة المحرك يتحول لتسخين المجمع.