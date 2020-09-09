تزويد الفرق التقنية لسوناطراك العاملة على إصلاح التسرّب النفطي بالوادي بأنترنت عالية التدفق

أعلنت مؤسسة “اتصالات الجزائر الفضائية”، عن تزويد الفرق التقنية التابعة لسوناطراك العاملة على مستوى موقع “البعاج” بالوادي بأنترنت عالية التدفق.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تأكيد المؤسسة، أمس الثلاثاء، تزويد الفرق التقنية العاملة على مستوى موقع “البعاج” بالوادي إثر تسرّب النفط من الأنبوب OK1 بأنترنت عالية التدفق.

وأوضح البيان بأن خطوة المؤسسة جاءت في إطار أشغال مؤسسة “سوناطراك” بالموقع المتضرر جراء تسربين نفطيين من الأنبوب OK1 بمنطقة “البعاج” بالوادي.

مضيفا بأن المؤسسة التزمت بتوفير أنترنت عالية التدفق للفرق التقنية لسوناطراك لممارسة مهامهم في امتصاص النفط المتسرب في المنطقة المتضررة في أحسن الظروف.

وأكد البيان بأن المؤسسة “لم تدخر جهدا في مدّ الفرق التقنية بالدعم اللازم تسهيلا لعملية إرسال المعطيات وتبادل المعلومات فيما يتعلق بإنجاز أشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من الفيضانات”.

وأوضحت المؤسسة بأنها عملت بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية على وضع عمود إرسال من نوع VSAT مربوط بالقمر الصناعي “ألكوم سات 1”.

مشيرة بأن ذلك سيسمح بتوفير أنترنت عالية التدفق “100 ميغا بايت” خلال كامل فترة الأشغال في الموقع.

للإشارة، فإن مؤسسة “اتصالات الجزائر الفضائية” تنشط في مجال الاتصالات اللاسلكية عبر الساتل وتحوز على رخصتي VSAT و GMPCS وترخيص للاستغلال والتحديد الجغرافي.