تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بشبكة الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي والمياه
ستعقد وزارة السكن والطاقة والموارد المائية لقاء تنسيقي من أجل تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بشبكة الكهرباء والغاز.
كما سيتكون اللقاء فرصة لتزويد القطب بقنوات الصرف الصحي والمياه مع تسريع وتيرة الإنجاز.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=975668
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ستعقد وزارة السكن والطاقة والموارد المائية لقاء تنسيقي من أجل تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بشبكة الكهرباء والغاز.
كما سيتكون اللقاء فرصة لتزويد القطب بقنوات…
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