تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بشبكة الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي والمياه

أخبار الجزائر
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تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بشبكة الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي والمياه
بقلم أمينة داودي

ستعقد وزارة السكن والطاقة والموارد المائية لقاء تنسيقي من أجل تزويد القطب الحضري واد غير ببجاية بشبكة الكهرباء والغاز.

كما سيتكون اللقاء فرصة لتزويد القطب بقنوات الصرف الصحي والمياه مع تسريع وتيرة الإنجاز.


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