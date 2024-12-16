تزويد المستشفى المختلط الأغواط بقاعة القسطرة “أمراض القلب والشرايين”

تم اليوم الاثنين تزويد المستشفى المختلط الأغواط / ن ع 4 الشهيد بن علي دغين المدعو العقيد لطفي، بالعتاد الخاص بقاعة القسطرة (أمراض القلب والشرايين).

وجرى ذلك تحت إشراف والي ولاية الأغواط، ومدير الصحة والسكان. ومدير المستشفى المختلط الأغواط / ن ع 4 الشهيد بن علي دغين المدعو العقيد لطفي.

وحسب بيان الصفحة الرسمية لمستشفى المختلط الأغواط على فيسبوك، فقد انطلقت اليوم اشغال التركيب والإنجاز من طرف الشركة المصنعة وبعض إطارات المستشفى لتدخل القاعة حيز الخدمة في القريب العاجل.

وذلك في إطار خطة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى وتعزيز قدرته على الاستجابة لحاجيات المرضى. خصوصًا في مجال أمراض القلب والشرايين.

وتم اقتناء تجهيزات القاعة وفق المعايير التي حددها المختصون في المجال.

وستوفر القاعة على المرضى تكاليف باهضة وعناء التنقل إلى الولايات المجاورة.