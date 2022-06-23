تزويد المواطنين بالماء الشروب.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، من ولاية وهران، إلى تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الصائفة.

وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. ببلدية السانية بعد عودته من منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة، دائرة بوتليليس.

وقد وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. في الرأس الأبيض بعين الكرمة في وهران.