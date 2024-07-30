تزويد سوناطراك بـ540 كلم من الأنابيب غير الملحمة

تمت عملية الشحن لـ9 قاطرات بحمولة 540 أنبوب من الأنابيب غير الملحمة “line Pipe”، ذات الأبعاد Ø8’’x8.18، تخص الزبون مجمع سوناطراك موجهة إلى ولاية تقرت.

وسبق لسيدار الحجار أن أرسلت دفعة أولى بداية شهر جويلية 2024. حيث تدخل العملية في نطاق العقد الذي أبرم بين مؤسسة سيدار الحجار ومجمع سوناطراك. والذي دخل حيز التنفيد يوم 25 اكتوبر 2023.

ويتم بموجب العقد، تزويد شركة سوناطراك DP قسم الإنتاج بـ1000 كلم من الأنابيب غير ملحمة.