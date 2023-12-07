تزويد عديد الولايات بمصالح العلاج الكيمياوي نهاية 2026

أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، عن إنشاء مصالح خاصة بالعلاج الكيماوي والإشعاعي على مستوى المستشفيات عبر عدة ولايات من الوطن.

وقال الوزير، في جلسة علنية لمجلس الأمة، أن إستراتيجية قطاعه للتكفل بمرضى السرطان “تعتمد على إنشاء مصلحتين خاصتين بالعلاج الكيماوي والاشعاعي على مستوى المستشفيات، بالاعتماد على الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. وكشف الوزير، أنه ستتمكن كل ولاية من الاستفادة من هذا الإجراء بحلول نهاية سنة 2026.

وفي رده على سؤال حول تأخر انجاز مركز العلاج بالأشعة بولاية جيجل التي تضم 1295 مريضا بالسرطان، لفت إلى أن المشروع “توقف بسبب ضائقة مالية”.

موضحا أن قطاعه فتح ملف التكفل بمرضى السرطان من جديد وسيرى النور قريبا. ليس فقط في جيجل وانما أيضا في ولايات اخرى كبومرداس، ومستغانم، غرداية والمسيلة.

مشيرا إلى أن هذه الولايات تحوز على مستشفيات بسعة 240 سريرا وستستفيد من مصلحتي الكيماوي والأشعة قريبا.

واعتبر سايحي، أن “فتح المجال لخلق مصالح خاصة بالعلاج الكيماوي والاشعاعي في المستشفيات، الدوائر والمناطق النائية، تغني عن انجاز مركز خاص بعلاج مرضى السرطان. الذي يكلف الدولة 12 مليار دج. بينما يكلف إنشاء مصلحة في مستشفى 1 مليار دج مما يتيح فرصة الاستفادة لعدة ولايات”.

وفي رده على تأخر انجاز مشروع مستشفى 120 سريرا بولاية جانت الحدودية، أكد الوزير أن “الولاية استفادت من عدة مشاريع تم تحويلها الى وزارة السكن والعمران لتتكفل بانجازها. منها مستشفى 120 سريرا الذي سيتم الشروع في إنجازه قريبا. وأيضا عيادة متعددة الخدمات بلغت نسبة انجازها 75 بالمائة. وكذا قاعتين للعلاج ومركز صحي سيتم الانطلاق في انجازهم قريبا. كما استفادت مدينة إيفري من عيادة متعددة الخدمات لاتزال في طور الانجاز”.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خصوصا بالنسبة للولايات الجديدة، أكد سايحي، أن القطاع “يعمل على تعزيز القدرات البشرية بولاية جانت التي تضم حاليا 52 طبيبا مختصا”.

حيث تم تخصيص 200 منصب جديد في عدة تخصصات منها 20 منصبا خاصا بالاطباء. و130 منصبا خاصا بالتأطير البيداغوجي، و50 منصبا خاصا بالشبه الطبي”. وكذا تدعيم الولاية نهاية جانفي 2024 ب4 أطباء في تخصصات جديدة كانت مطلوبة.

وكشف الوزير، عن إقامة “التوأمة بين مستشفيات جامعية ومصالح متخصصة على مستوى جانت”. كما سيتم “تدعيم الولاية بمصلحتين للعلاج الكيماوي والاشعاعي”.

وعلى مستوى الحدود، ذكر الوزير بـ”تسخير مجموعة من الفرق الطبية تقوم بالتغطية الصحية للبدو الرحل”.