تزويد مخيمات اللاجئين الصحراويين بأدوية السكري

تم توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري، ممثلا برئيسته حملاوي إبتسام والمدير العام لشركة Novo nordisk حمزة بن حرثات بالسفارة الملكية الدنماركية بالجزائر، لتزويد مخيمات اللاجئين الصحراويين بأدوية مضادة لداء السكري.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، تمت مراسم التوقيع على الاتفاقية التي تهدف إلى تزويد مخيمات اللاجئين الصحراويين. بأدوية مضادة لداء السكري، بحضور سعادة سفيرة الدنمارك في الجزائر كاترين فروم هوير. مديرة الشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حبيبة خرور ، نائب مدير الدراسات، الأبحاث و التحاليل بوزارة الصحة بوعفوف فريد. رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر أليستر بولتون، رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحي بوحبيني .

من جهتها أعربت سعادة السفيرة عن تقديم دعمها الإنساني للاجئين، كما شددت على أهمية التعاون الدولي. في تقديم الدعم الإنساني المستدام .

كما أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، على أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون في الدعم الإنساني. من خلال توفير الأدوية ومواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئين الصحراويين في توفير المساعدات المستدامة. وتسخير كل الجهود لضمان رعاية صحية متكاملة لتحسين الوضع الصحي .

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