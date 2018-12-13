تزويد مدارس باتنة بأزيد من ألفي مدفئة

أعطى والي ولاية باتنة، عبد الخالق صيودة، اليوم الخميس، إشارة انطلاق القافلة التضامنية شتاء دافئ بالمدرسة الباتنية.

وحسب الولاية، فقد أطلق الوالي، فيما سبق، دعوة لرجال الأعمال و المتعاملين الاقتصاديين، للتكفل باقتناء أجهزة تدفئة لفائدة المدارس على مستوى إقليم الولاية.

وبالفعل، تمت تلبية دعوة الوالي من قبل المستثمرين، الذين قاموا باقتناء أزيد من 2000مدفئة.

هذا وتم اعطاء إشارة الانطلاقة للعملية من حظيرة عتاد الأشغال العمومية بجرمة، بحضور رؤساء البلديات، الذين استلموا حصصهم.

ليتوجهوا بها مباشرة إلى المدارس المعنية بالاستفادة، قصد وضعها حيز الخدمة.