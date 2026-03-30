تزويد مشروع الرصاص والزنك بوادي أميزور بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير

إستقبل أمس رضا بلحاج، المدير العام لمجمع سونارم، بمقر المجمع، وفدا عن ONEX وشركة Teramine، بحضور الرئيس المدير العام لشركة ENOF وإطارات من المجمع. في إطار ديناميكية تطوير المشاريع المنجمية الإستراتيجية وتعزيز الشراكات الصناعية.

تمحور اللقاء حول ضبط الجوانب العملية لتزويد مشروع الرصاص والزنك بوادي أميزور “ولاية بجاية” بالمواد المتفجرة وملحقات التفجير. حيث تم تحديد الإحتياجات والكميات والآجال المرتبطة بإطلاق عمليات التفجير.

كما شدّد رضا بلحاج على ضرورة الإحترام الصارم للآجال وتعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف، لضمان السير الحسن للأشغال.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمؤسسة ONEX جاهزية هيئته لتلبية الطلبات من حيث الكمية والجودة. مع توفير مرافقة تقنية وعملياتية طيلة فترة استغلال المشروع. وقد تم الاتفاق على ضبط برنامج زمني دقيق، وتحديد الكميات اللازمة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز مخزن للمواد المتفجرة بالموقع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل وتكثيف تبادل المعلومات لضمان نجاح هذا المشروع الإستراتيجي.

