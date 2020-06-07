تزويد مطاحن الجلفة بالقمح ابتداء من اليوم

كشف النائب الطاهر الشاوي عن عودة تزويد مطاحن الجلفة بمادة القمح ابتداء من اليوم.

وأوضح الشاوي النائب عن ولاية الجلفة والتابع لحزب تجمع أمل الجزائر، أن المطاحن ستزود بالقمح اللين والصلب لمدة أسبوع إلى حين التوصل إلى حل نهائي.

وجاء في منشور النائب “بعد توقف تزويد مطاحن الجلفة بمادة القمح من قبل تعاونية الحبوب وبعد مطالبتنا بالتدخل”.

تابعا “تم الاتصال بكل الأطراف محليا والتواصل مع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والأمين العام لوزارة الفلاحة والمدير العام للديوان الوطني للحبوب ووزارة الصناعة”.

مضيفا “وعليه فإنني أطمئن جميع من اتصل بنا أنه سيتم تزويد المطاحن ابتداء من الأحد 7 جوان بالقمح اللين والصلب لمدة أسبوع، إلى حين التوصل إلى حل نهائي”.