تزويد 16 محطة تصفية المياه بجهاز المعالجة الثلاثية

أعلن الديوان الوطني للتطهير، عن تزويد 16 محطة تصفية قيد الإنجاز على المدى المتوسط. بجهاز المعالجة الثلاثية الذي يسمح برفع القدرة المائية الموجهة لإعادة الإستعمال في مختلف القطاعات.

كما أضاف أن إنجازات المحطة التي تندرج في إطار مخطط عمل وطني على مدى سنوات قيد التنفيذ. ستسمح بتعزيز التزويد الحالي المحدد بـ 1.16 مليار متر مكعب من المياه المستعملة. بحصة إضافية تقدر بـ 140 مليون متر مكعب في السنة. علما أن وضع هذه التجهيزات يأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه غير التقليدية قصد مواجهة ندرة المياه.

وأكد الديوان، أن إقامة جهاز المعالجة الثلاثية تترجم في أبعادها النظامية والتنظيمية والمؤسساتية والعملية. وهذا من خلال مخطط عمل وطني متعدد السنوات قيد التنفيذ. مضيفا أن إطلاق دراسات نضج مثل الدراسة العامة لإعادة تدوير المياه المستعملة المصفاة. قصد استعمالات فلاحية وصناعية. مؤكدا أن الهدف هو استحداث خريطة وطنية لإعادة الاستعمال لكل حوض هيدروغرافي الذي يراعي الحصيلة المائية وتوجه وخصوصيات المنطقة”.

كما أفاد أنه تم وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية ومعيارية من طرف السلطات العمومية لهذا الجانب من أجل تأطير وترقية إعادة تدوير المياه المستعملة المصفاة. قصد استعمالات فلاحية والوقاية من المخاطر الصحية وحماية البيئة.

وأضاف الديوان، أنه تم انجاز برنامج استثمار يمتاز بالطموح في الجزائر في مجال التطهير، الذي تجسد في توسعة لمجمع محطة التصفية المتواجدة للتوصل إلى أزيد من 200 بنية تحتية للاستغلال. بالإضافة كذلك إلى معالجة 1.16 مليار متر مكعب من المياه المستعملة. التي توافق 17 مليون ساكن.

كما سيصل هذا المجمع الذي تتم توسعته في 2030. قدرة معالجة تقدر بملياري متر مكعب. كما سيوضع هذا المدخول المائي في تصرف قطاع الفلاحة لـ “اعادة استعمال غير مقيدة في الفلاحة. والتي من شانها تغطية احتياجات الري لمساحة فلاحية مفيدة تقدر ب 160.000 هكتار” بحسب الديوان.

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