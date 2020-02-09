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تزويد 44 مفترق طرق في العاصمة بإشارات ضوئية ذكية لفك الإختناق المروري

أخبار الجزائر
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تزويد 44 مفترق طرق في العاصمة بإشارات ضوئية ذكية لفك الإختناق المروري
بقلم خالد دحماني

أعلن والي ولاية الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الأحد، عن تزويد 44 مفترق طرق في العاصمة، قريبًا، بالإشارات الضوئية الذكية.

وذلك في إطار تنفيذ مشروع نظام ضبط حركة المرور والإنارة العمومية بالعاصمة التي كلفت بها الشركة الجزائرية-الإسبانية “MOBEAL”.

وأوضح والي العاصمة على هامش زيارة تفقدية لمشاريع قطاع الأشغال العمومية والطرقات أنّ العملية تأتي كحصة ثانية في إطار الشطر الأول من مشروع نظام ضبط حركة المرور والإنارة العمومية بالعاصمة التي كلفت بها الشركة الجزائرية-الإسبانية “حركية وإنارة بالجزائر العاصمة” “MOBEAL”.

وذلك بعد إنتهاء الأشغال كمرحلة أولى نموذجية على مستوى 22 مفترق آخر والذي من المنتظر دخوله حيز الخدمة قريبًا لفك الإختناق المروري.


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