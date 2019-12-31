تزوير التفويض يجر مير المحمدية ومنتخبين للتحقيق في معسكر

مثل اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية في ولاية معسكر بمعية عضوين بلديين و الكاتب العام أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوحنيفية.

بتهمة انتحال صفة و تزوير في محرر رسمي في مضمون دعوى قضائية أودعها عضو بالمجلس الشعبي البلدي ضد عضو اخر من داخل التركيبة بعد اكتشاف تزوير لتوقيعه في سجل المداولات في شهر أوت 2018.

حيثيات القضية تفيد بأن العضو المدعي كان في فترة إجازة سنوية وفق ما يحوز عليه من إثبات كتابي في الفترة المشار إليها و تعذر عليه حضور أشغال مداولة التصويت على مضمون الميزانية الإضافية للعام 2018.

و قد تولت مصالح الأمن التحقيق في صحة وكالة مكتوبة بخط اليد عثر عليها على هامش سجل المداولات و إخضاعها للخبرة من طرف مصلحة خاصة المنسوبة للعضو الشاكي.

و في السياق ذاته إستمعت مصالح الأمن لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمعية 22 عضو بلدي لإفاداتهم جميعا قبل تولي إحالة الملف على مكتب وكيل الجمهورية .