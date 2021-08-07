قناة النهار تساؤلات: إرتفاع الطلب على مضادات تخثر الدم .. المخابر ترفع التحدي لتوفيرها بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أوت 2021 - 20:34 شارك غرِّد 107 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969774 اقرأ أيضا "وزير التربية :" نسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بلغت 61.17 بالمئة قناة النهار 22 جويلية الوجه الآخر للجزائريين في مواقع التواصل الإجتماعي.. تضامن.. تكافل.. توعية قناة النهار 01 أوت تساؤلات: السلالات المتحورة.. ما مدى فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ؟ قناة النهار 26 جويلية مكفوفة من مستغانم متحصلة على البكالوريا تتحدث مع الإعلامية ماجدة بن عربية و مقدمة ضياف ربي قناة النهار 24 جويلية