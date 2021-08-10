قناة النهار تساؤلات: إرتفاع حرائق الغابات على المستوى الوطني إلى 73 عبر 13 ولاية بقلم النهار أونلاين نشر في 10 أوت 2021 - 20:39 شارك غرِّد 35 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970976 اقرأ أيضا شاهد فرحة عائلة لهوازي ڨايا المتحصل على اعلى معدل بتيزي وزو و الثالث وطنيا قناة النهار 22 جويلية دلال خير: أخوان يتقاسمان نفس الآلام والأوجاع منذ الولادة أصبح حلمهما الوحيد الحصول على قطرة دمّ قناة النهار 06 أوت تساؤلات: مراجعة القانون الأساسي للممرضين والأطباء .. أصحاب المآرز البيضاء يرحبون بالقرار قناة النهار 09 أوت فاسألوا: يا شيخ أقمت عقيقة لإبني دون وليمة هل في ذلك شيء؟ قناة النهار 07 أوت