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قناة النهار

تساؤلات: إرتفاع حرائق الغابات على المستوى الوطني إلى 73 عبر 13 ولاية

بقلم النهار أونلاين
تساؤلات: إرتفاع حرائق الغابات على المستوى الوطني إلى 73 عبر 13 ولاية
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