قناة النهار تساؤلات: إنطلاق عملية تكوين أساتذة تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي بقلم النهار أونلاين نشر في 11 سبتمبر 2022 - 20:11 شارك غرِّد أرسل 54 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zgL2Z اقرأ أيضا نهاركم جديد/ تدبيرة اليوم.. طريقة صنع "حقيبة البحر" قناة النهار 03 سبتمبر رشيد السكيكدي: “يبكي بحرقة على والديه.. كاين بنات رفضوا يعيشوا مع والديا” قناة النهار 08 سبتمبر الشيخ النوي: مياه قذرة في وسط مدينة الشلف وسكنات أصبحت وكر للأوساخ والجريمة.. والسلطات لا خبر قناة النهار 01 سبتمبر الشيخ النوي: جريـ.مة شنـ.عاء في البليدة راح ضحـ.يتها شاب في مقتبل العمر.. لازم نحاربوا المجـ.رمين قناة النهار 30 أوت جزائريون: غزال غزالي.. قصة شغف مع بيع الورود قناة النهار 29 أوت تربية المائيات.. مشاريع رائدة من التفريخ إلى الإنتاج المدمج في الفلاحة قناة النهار 28 أوت كـ ـارثة..هذه تفاصيل حـ ـادث إصطدام شاحنة بـ7 سيارات بالخرايسية والذي أودى بحياة شخصين قناة النهار 08 سبتمبر غياب التأهيل لدى سائقي المسافات الطويلة.. أبرز اسباب حوادث المرور قناة النهار 28 أوت وكيل الجمهورية بعنابة: المعاينة الأولية للجثـ.ث تبين أنهم تعرضوا للخنـ.ق.. وهذا ما أكده الطبيب الشرعي قناة النهار 31 أوت أمطار رعدية تتعدى 20 ملم على هذه الولايات.. التفاصيل قناة النهار 10 سبتمبر