قناة النهار تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ديسمبر 2022 - 19:49 شارك غرِّد أرسل 91 0 تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WrEE5 اقرأ أيضا زين عامر: ميسي لديه فرصة ذهبية ليكتب تاريخه بالتتويج بكأس العالم قناة النهار 12 ديسمبر زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية قناة النهار 06 ديسمبر الإبتزاز،التنمر وجرائم جنـ.سية ضد الأطفال عبر الأنترنت .. خبراء يرافعون لحمايتهم قناة النهار 13 ديسمبر وزير الصناعة : لدينا كل القدرات التي تتيح لنا صناعة المركبات..النسيج و الإلكترونيات قناة النهار 12 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر "سامية طبّوش :" نحتاج 20 مليون في الشهر باش نعيش عادي.. ومفيدة تردّ قناة النهار 09 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر درك باتنة يفك خيوط جـ.ـريمة راح ضحيتها شاب ثلاثيني قناة النهار 14 ديسمبر "مومن آيت قاسي:" المشكل ليس في المدرب وإنما في التكوين وهناك من يريد تدمير الاكاديميات قناة النهار 12 ديسمبر