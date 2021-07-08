قناة النهار تساؤلات: الغرفة السفلى تفتتح العهدة التشريعية التاسعة .. إعادة الثقة للمواطن على رأس الأولويات بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جويلية 2021 - 21:33 شارك غرِّد 20 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957767 اقرأ أيضا مجيد بوقرة: لم أكن أتوقع نتيجة المباراة والآداء الرائع للاعبين.. فرحوني قناة النهار 18 جوان تساؤلات: أزمة المياه في الجزائر.. ماهي الأسباب قناة النهار 28 جوان الدرك الوطني: إجراءات ومخططات أمـ.ـنية خاصة بتأمين سير إمتحان شهادة البكالوريا قناة النهار 19 جوان كورونـ.ـا بالجزائر.. 352 إصابـ.ـة و8 وفيـ.ـات خلال 24 ساعة الأخيرة قناة النهار 28 جوان