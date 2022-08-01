قناة النهار تساؤلات: القضية الفلسطينية،ليبيا ومالي .. دوري محوري للجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 01 أوت 2022 - 20:59 شارك غرِّد أرسل 46 0 تساؤلات: القضية الفلسطينية،ليبيا ومالي .. دوري محوري للجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8E6ga اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الفلاح راه يعاني بلا ماء والباراجات كاينين قناة النهار 17 جويلية من 1200 إلى 3000دج.. مصروف يوم على الشاطئ قناة النهار 27 جويلية تكوين الصيادين..أولى الخطوات لتنظيم الهواية والحفاظ على الثروة الغابية قناة النهار 29 جويلية جزائريون: شابة جزائرية رفعت التحدي فدشنت مشروعا مربحا قناة النهار 11 جويلية الكياك..مزيج بين الرياضة والترفيه يستهوي المصطافين قناة النهار 30 جويلية سكيكدة : الإستراحات الجبلية..ثقافة سياحية جديدة مترسخة بعدما فرضتها قيود الجائحة قناة النهار 25 جويلية رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية قناة النهار 13 جويلية "مؤثر جدا.. مهندس نظافة يتلقى خبر نجاح ابنته بالبكالوريا أثناء عمله .." شرفتيني يا بنتي قناة النهار 16 جويلية "برنامج 360: لقاء خاص مع مصممة الأزياء "حفيظة بريكي قناة النهار 22 جويلية قوجيل:هدفنا المحافظة على الجزائر في المحافل الدولية نحن دائما مع الحق وضد الباطل قناة النهار 14 جويلية