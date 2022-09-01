قناة النهار تساؤلات: المرصد الوطني لليقضة لتوفير المواد الصيدلانية يعقد إجتماعا لدراسة مدى توفر الأدوية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2022 - 22:33 شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HPSZW اقرأ أيضا صريح جدا: الشواطئ الخاصة بالنساء.. مبادرة تحفظ خصوصية المرأة قناة النهار 12 أوت صريح جدا: هل تبيع الجزائريات مجوهراتهن لمساعدة أزواجهن ؟ قناة النهار 26 أوت نهاركم جديد: التقدم في الوظيفة وأخطائها الشائعة قناة النهار 28 أوت منال حدلي تكشف عن جديدها للنهار..وهذا ما قالته عن الفنان سولكينغ قناة النهار 16 أوت أطباء يحذرون من ضربات الشمس إثر الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة قناة النهار 14 أوت طالع هابط: الشيخ النوي يعزي في وفــ ـاة الزميل مصطفى بن زينة في حادث مرور قناة النهار 25 أوت شراء لباس جديد خاص بالدخول المدرسي ..سمة جزائرية بإمتياز قناة النهار 26 أوت شوفو حكايتي: حـ رقة أب على فلذة كبده بعد ما قالولو توفـ ي منشورعلى الفايسبوك يرجع له أمل اللقاء به قناة النهار 21 أوت برنامج Toutes Options: أهمية وكيفية تغيير زيت علبة السرعة الأوتوماتيكية قناة النهار 20 أوت مشاهد لمخلفات الحريق الذي نشب بمقبرة في الطارف قناة النهار 17 أوت