قناة النهار تساؤلات: المشاركة في الأولمبياد الرياضيون يشتكون المسؤولين من 2016 إلى 2021.. ماذا تغير بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جويلية 2021 - 23:59 شارك غرِّد 14 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962186 اقرأ أيضا أم البواقي: ريالح قوية تتسبب في إقتلاع 8 أعمدة كهربائية بمشاتي الجازية قناة النهار 01 جويلية تعرفوا على مواصفات كباش اولاد جلال قناة النهار 16 جويلية النهار ترندينغ: فريد الروكور في ذمة الله إثر سكتة قلبية وبطل خنشلة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 12 جويلية الصيف يحلى معانا / الرياضة المنزلية و تحقيق أهداف ببرنامج فعال قناة النهار 18 جويلية