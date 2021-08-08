قناة النهار تساؤلات: تبرعات وتطوع لتخفيف وطأة فيروس كورونا .. الجالية الجزائرية تتجند بقلم النهار أونلاين نشر في 08 أوت 2021 - 20:06 شارك غرِّد 12 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970151 اقرأ أيضا إعادة رسكلة الخشب وتحويله للوحات فنية قناة النهار 02 أوت طالع هابط: الشيخ النوي يشكر والي سعيدة وأم البواقي بعد مبادرتهما الطيبة في سبيل محاربة فيروس كورونا قناة النهار 29 جويلية "مختص في الأمراض المتنقلة :" لي دار اللقاح وحكماتو كورونا ..لازم يدير الجرعة الثانية بعد 3 أشهر قناة النهار 25 جويلية الشابة يمينة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا قناة النهار 28 جويلية