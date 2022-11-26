قناة النهار تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 21:31 شارك غرِّد أرسل 43 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M10o3 اقرأ أيضا تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة قناة النهار 25 نوفمبر وزير العدل: الإرهـ.اب تهديد خطير لأمن الدول والمجتمعات يغذيه تفكير متطرف قناة النهار 12 نوفمبر زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر ربط أزيد من 1847 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي بتامزورة والأمير عبد القادر بولاية عين تموشنت قناة النهار 11 نوفمبر "طالع هابط: مشاهد صـ.ـادمة.. "سكان برج باجي مختار غارقين في الزيڨو قناة النهار 20 نوفمبر طبيبكم: سرطان الثدي.. الكشف المبكر قناة النهار 26 نوفمبر مكافحة للتهريب .. تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش للحاويات بالموانئ ببجاية قناة النهار 21 نوفمبر حجز 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين وتوقيف 7 أشخاص 6 منهم أفارقة يقيمون بطريقة غير شرعية قناة النهار 15 نوفمبر المخازن والمستودعات غير الشرعية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 09 نوفمبر عبداوي: لمسنا في القمة العربية إرادة سياسية حقيقية للمضي بالعمل العربي نحو أفاق أرحب قناة النهار 06 نوفمبر