قناة النهار تساؤلات: تسجيل إنتشار رهيب للسلالة المتحورة “دالتا”.. المدير العام لباستور يوضح بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 23:31 شارك غرِّد 27 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967944 اقرأ أيضا مدير معهد باستور: رفع الحجر يجب ان يكون تدريجي وبعقلانية قناة النهار 02 أوت "نوال إسكندر :" بعد 8 أيام جوزت المرحلة الصعبة من كورونا وتعبني بزاف قناة النهار 21 جويلية الصيف يحلى معانا: تمارين رياضية خاصة باليدين وعضلة الكتف قناة النهار 01 أوت صاحب مصنع اوكسجين يفضح البزناسية .. يجو يبكو باش نبيع لهم قرعة وكي يدوها يعاودولها البيع ب 16 مليون قناة النهار 24 جويلية