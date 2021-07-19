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قناة النهار

تساؤلات: تسطير برنامج خاص لضمان إستمرارية توزيع المياه خلال يومي عيد الأضحى

بقلم النهار أونلاين
تساؤلات: تسطير برنامج خاص لضمان إستمرارية توزيع المياه خلال يومي عيد الأضحى
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962566
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