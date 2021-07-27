قناة النهار تساؤلات: تفاقم “كورونا”.. ندرة الأكسجين تؤرق المواطنين بقلم النهار أونلاين نشر في 27 جويلية 2021 - 23:36 شارك غرِّد 58 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965470 اقرأ أيضا الو فارس.. لحم غنمي على الطريقة التركية وحلوى جافة.. ولا أروع قناة النهار 18 جويلية توقـ.ـيف شخص بجيجل مشتبه فيه وراء إستعمال سـ.ـلاح ناري في عراك جماعي قناة النهار 22 جويلية "شوفو حكايتي: فريال.. "خويا حاوزنا من الدار وسـ ـرقلي ذهبي قناة النهار 24 جويلية مستغانم: عدسة قناة النهار تنزل بمصلحة كوفيد 19 لرصد مشاهد حصرية للمصابين بفيروس كورونا قناة النهار 26 جويلية