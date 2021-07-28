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قناة النهار

تساؤلات: جمعيات تتحرك في مبادرات لجمع التبرعات لشراء مكثفات أكسجين لمرضى كوفيد 19

بقلم النهار أونلاين
تساؤلات: جمعيات تتحرك في مبادرات لجمع التبرعات لشراء مكثفات أكسجين لمرضى كوفيد 19
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