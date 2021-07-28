قناة النهار تساؤلات: جمعيات تتحرك في مبادرات لجمع التبرعات لشراء مكثفات أكسجين لمرضى كوفيد 19 بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جويلية 2021 - 20:50 شارك غرِّد 105 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965842 اقرأ أيضا جمال فورار: لابد من تقليل الزيارات أيام العيد لتفادي إنتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد أثناء النحر قناة النهار 15 جويلية الفنانة "سميرة لوغاناز" تعلن إصـ.ـابتها بكورونا قناة النهار 23 جويلية مشاهد صادمة لمعاناة مرضى كوفيد بمستشفى بوغني في تيزي وزو قناة النهار 26 جويلية إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.. أبرز محطات الرجل قناة النهار 08 جويلية