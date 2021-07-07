قناة النهار تساؤلات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2021 - 21:13 شارك غرِّد 276 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957244 اقرأ أيضا الدرك الوطني إجراءات ومخططات أمنية خاصة بتأمين سير إمتحان شهادة البكالوريا قناة النهار 18 جوان ضياف ربي: عائلة من 8 أفراد يعيشون في ظروف مزرية.. بيتهم خيمة متكونة من قماش لايملكون حتى قوت يومهم 😢 قناة النهار 07 جويلية عودة إرتفاع حالات بفيروس الكورونا .. بوادر موجة ثالثة للجائحة قناة النهار 03 جويلية إنطباعات مترشحي البكالوريا حول إمتحان مادة اللغة الفرنسية في اليوم الثالث قناة النهار 22 جوان