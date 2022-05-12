قناة النهار تساؤلات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يواصل استقبال رؤساء الأحزاب السياسية بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ماي 2022 - 22:37 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/h7x1P اقرأ أيضا قناة النهار تكرم الشاب توفيق أمين تيتي محمد سليماني وأمال عبد الحفيظ في أجواء رائعة قناة النهار 03 ماي أكل الشوارع / محل تيتانيك بمستغانم.. محترف في تحضير الكارانتيكا قناة النهار 28 أفريل نقل: ثالث أيام العيد .. توفر النقل لكل الإتجاهات يقابله غياب المسافرين قناة النهار 04 ماي دلال خير: أب أصيب بعجز في الحركة والمشي بعدما كان هو معيل العائلة ويحتاج إلى عملية جراحية قناة النهار 06 ماي "أبو عصام يمازح على المباشر .."رما عليهم الماء قناة النهار 12 ماي ذوي الهمم /علاج التوحد بالأحصنة قناة النهار 30 أفريل تلمسان : حفل تكريمي على شرف الطالب "فيصل حجاج" أحد حفظة القرآن الكريم الصغار قناة النهار 09 ماي طيب معانا/حساء الفطر و دجاج متبل في الفرن 🍗مرفوق بأرز بالزبيب والفستق😋مع الأنستاغراموز خيرة بوهران قناة النهار 23 أفريل في ظل غياب الأمن..المؤسسات التربوية تتعرض للسرقات من طرف عصابات الأحياء قناة النهار 11 ماي طقس الخميس.. حرارة تصل إلى 42 درجة الوطني 12 ماي