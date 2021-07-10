قناة النهار تساؤلات: شبيبة القبائل تتحدى رجاء المغرب .. قلوبنا على النجمة الثامنة بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جويلية 2021 - 22:18 شارك غرِّد 74 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958647 اقرأ أيضا شوفو حكايتي: حسان.. يعود لأرض الوطن بعد 25 سنة غربة ليجد نفسه دون مستقبل قناة النهار 03 جويلية في ثاني أيام البكالوريا.. المترشحون يجتازون امتحاني الرياضيات والإنجليزية قناة النهار 21 جوان شبيبة القبائل تعود بفوز ثمين من الكاميرون بثنائية في نصف نهائي الكاف قناة النهار 21 جوان أجواء صيفية 🌞 حارة على أغلب الولايات.. طقس الأربعاء 23 جوان 2021 قناة النهار 23 جوان