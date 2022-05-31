قناة النهار تساؤلات: صناعة الدواء في الجزائر .. أين وصلنا بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2022 - 21:25 شارك غرِّد أرسل 30 0 تساؤلات: صناعة الدواء في الجزائر .. أين وصلنا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/fLpW4 اقرأ أيضا مجتمع: أسعار الحج تصدم الفائزين في القرعة وتجبرهم على التدين لإكمال المبلغ قناة النهار 26 ماي فاسألوا: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف قناة النهار 25 ماي وزارة الدفاع : تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي قناة النهار 14 ماي الصيد : مهنة محفوفة بالمـخاطر .. هذه هي إجراءات السلامة التي يجب إتباعها قناة النهار 11 ماي مراسم حفل إطلاق القناة البرلمانية التاسعة قناة النهار 26 ماي صرخة: خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية قناة النهار 18 ماي "وزير الصحة : "مصيبة كورونا عطلتنا بزّاف قناة النهار 14 ماي الرئيس تبون يعزي في وفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد قناة النهار 13 ماي فاسألوا: كنت أصلي وأتركها أحيانا.. كيف أقضي تلك الأوقات قناة النهار 14 ماي طالع هابط: الرئيس تبون يستقبل إستقبال يليق بمقام الجزائر في إيطاليا قناة النهار 26 ماي